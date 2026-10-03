Contacto Ciudadano
03 de octubre de 2026 a la - 09:34

AUDIO: “Apelamos al voto a conciencia”: TSJE pide a la ciudadanía acudir a las urnas

A horas de las elecciones, el TSJE realiza el último despliegue en Capital
TSJE pone en marcha el último despliegue electoral antes de la jornada de mañanaGentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.