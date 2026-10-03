Contacto Ciudadano
03 de octubre de 2026 a la - 09:43

AUDIO: Asalto en Asunción: tres aprehendidos con celulares y G. 10 millones tras persecución

Tres hombres detenidos boca abajo, vestidos con camisetas grises, rodeados por policías en un entorno urbano con luces de emergencia.
Aprehenden a tres sospechosos de robo agravado en Asunción; uno tenía orden de captura.
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