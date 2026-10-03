Atención sur del país: este es el departamento bajo alerta de tormenta

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de viento moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Estas manifestaciones meteorológicas se presentarían de manera puntual y concentrada en las áreas bajo influencia del sistema.

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¿Qué zona del país está bajo alerta?

Hasta el momento, la zona de cobertura determinada por el boletín oficial corresponde específicamente al sur de la Región Oriental, siendo el suroeste del departamento de Ñeembucú el sector directamente afectado por la progresión de las celdas de tormenta en las próximas horas de hoy, sábado 3 de octubre.

Ante la posibilidad inminente de fenómenos de tiempo severo, se insta a pobladores y transeúntes de la zona afectada a extremar las precauciones. Se recomienda evitar circular por vías anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos y mantenerse resguardados durante el desarrollo del temporal.

La Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene un monitoreo permanente sobre la evolución de estos sistemas atmosféricos y actualiza los boletines en caso de que las tormentas se desplacen o extiendan su radio de impacto hacia otros departamentos del país.

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