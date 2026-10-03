Contacto Ciudadano
03 de octubre de 2026 a la - 10:01

AUDIO: Policía Nacional, en alerta por las elecciones municipales

Máquinas de votación avanzan bajo custodia hacia los locales de Capital
Un contingente policial supervisa la llegada de máquinas electorales a los locales de votación en la Capital.Pablo Otazú
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