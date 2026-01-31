Enfoque económico
31 de enero de 2026 - 13:03

AUDIO: Reforma de la Caja Fiscal. “La edad mínima es una condición innegociable”, afirman desde Ministerio de Economía

Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).ABC Cardinal