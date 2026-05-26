Horóscopo de hoy: día mártes 26 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Helena Bonham Carter, 60; Lenny Kravitz, 62; Pam Grier, 77; Stevie Nicks, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: observe las posibilidades. Si hay algo que le atrae, le intriga o le da energía, no pierda el tiempo; comience sus planes y disfrute del camino. Vivir el presente y experimentar lo que le ofrece la vida cambiará su perspectiva sobre cómo quiere proceder. No permita que nadie interfiera en sus planes ni que lo manipulen para que los ayude. Proteja sus intereses y persiga sus sueños. Sus números son 5, 18, 25, 32, 37, 44, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, atento y original. Es ambicioso e inteligente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): probar algo que le gusta no significa que deba caer en excesos. Evalúe su tiempo, costo y estrés antes de comprometerse con algo que pueda causarle arrepentimiento. Use su inteligencia y adáptese a medida que avanza para poder respirar tranquilo y tener la seguridad de satisfacer sus necesidades sin ceder a la tentación ni a la manipulación. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase ocupado para evitar las consecuencias de la inactividad, que puede llevar a que otros se aprovechen de usted. Elija un camino que le ayude a cumplir sus sueños, no uno que beneficie a otros. Aprenda a alejarse de los aprovechadores; rodéese de quienes comprenden la importancia de dar y recibir. El equilibrio es la clave de la armonía. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga en marcha sus planes; captará la atención y hará conexiones interesantes. Aproveche sus talentos y experiencia. Su entusiasmo le brindará el apoyo necesario para avanzar y hacer que las cosas sucedan. Reconozca sus talentos y deje en manos de los expertos aquello con lo que tiene dificultades. No corra riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que sus emociones lo dominen; manténgase alerta y reflexivo. Guárdese para sí mismo sus intenciones e información personal. Si asume responsabilidades que superan sus capacidades, surgirán problemas laborales o domésticos. Aprenda a pedir ayuda cuando la necesite; ahorrará tiempo y dinero. Una actividad física para liberar el estrés le ayudará. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la forma en que marque la diferencia dará la esperanza de un futuro mejor. Ofrezca su ayuda, haga sugerencias o comparta su generosidad con alguien que lo necesite. Una actitud positiva surge de estar satisfecho con las decisiones que toma. Use sus habilidades y consideración para brindar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles. Aprenderá algo valioso. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): canalice sabiamente su energía. Hablar menos y actuar más le ayudará a ganar impulso y evitar interferencias. Los cambios personales que fomentan una vida inteligente, hábitos alimenticios saludables y una rutina de ejercicio lo motivarán a verse, sentirse y rendir al máximo. Evite eventos o actividades que le generen ansiedad y concéntrese en el crecimiento personal y en cuidarse. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca metas, elabore un plan y realice cambios en su agenda que lo motiven a cumplir con sus planes. Tener un objetivo en mente le dará propósito y le ayudará a mantener la constancia y el progreso. Las negociaciones se desarrollarán a su favor. Promocione su perfil y sus cualidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija usar su fuerza, agilidad y contactos para avanzar con confianza y ganar respeto y credibilidad. Organice lo que quiere llevar a cabo y pronto verá quién está de su lado y quién no. Mantenga su agenda libre para las responsabilidades que requieran toda su atención. Conozca sus capacidades y esfuércese por sobresalir. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cumpla su palabra y sus deseos. Depende de usted hacer que las cosas sucedan, así que no se quede de brazos cruzados esperando que alguien más haga las cosas por usted. Las mejoras en el hogar, los cambios en el estilo de vida y las asociaciones se beneficiarán de sus palabras y su capacidad de generar cambios. Un discurso apasionado tendrá una respuesta positiva. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que los demás necesitan y desean de usted. Mostrar respeto le ayudará a comprender mejor las posibilidades. No limite sus acciones solo porque alguien le diga que no o se interponga en su camino. Tome las riendas y deje que sus acciones lo conduzcan a las oportunidades que desea. Mantenga fluyendo el impulso y sus ambiciones creciendo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga una actitud positiva. Una actitud negativa solo traerá discordia y arrepentimiento. Llevarse bien con los demás le ayudará a superar la incertidumbre y a no perderse nada especial. Explore cómo puede usar su inteligencia, encanto y talentos para progresar haciendo algo que disfrute. Hacer ejercicio le ayudará a verse mejor y a calmar su enojo. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique su energía a aquello que tenga mayor repercusión. Lo que haga es lo que hará que los demás se interesen y le echen una mano. Los problemas emocionales requerirán una sinceridad sin filtros. Una actitud tranquila y alternativas prácticas fomentarán la búsqueda de puntos en común. Ocultar sus sentimientos lo llevará a la insatisfacción personal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.