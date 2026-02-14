Enfoque económico
14 de febrero de 2026 - 11:21

AUDIO: Confirmado: docentes acuerdan iniciar las clases el 23 de febrero

Abc Tv Drone Enrique Manuel Montti Mendez. Locales 10-02-2026. Los docentes llegaron al centro de Asuncion, tras una multitudinaria marcha de los gremios que protestan contra la reforma de la Caja Fiscal.
Abc Tv Drone Enrique Manuel Montti Mendez. Locales 10-02-2026. Los docentes llegaron al centro de Asuncion, tras una multitudinaria marcha de los gremios que protestan contra la reforma de la Caja Fiscal.Enrique Montti captura de video