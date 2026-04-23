La Primera Mañana
23 de abril de 2026 - 07:27

AUDIO: Nuevo presidente del IPS priorizará “bajar lista de espera” de pacientes y reabastecer stock de medicamentos

El Dr. Isaías Ricardo Fretes fue designado como presidente del IPS en reemplazo de Jorge Brítez.
El Dr. Isaías Ricardo Fretes fue designado como presidente del IPS en reemplazo de Jorge Brítez.Gentileza