Paranair: estas son las medidas de la Dinac ante las denuncias de los pasajeros

La Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur) presentó una denuncia contra la aerolínea Paranair por las reiteradas cancelaciones de vuelo, reprogramaciones y demoras en los reembolsos, a la cual se sumaron la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la Dinac.

Según un comunicado público, las asociaciones que representan a las agencias de viajes del Paraguay, Asatur y la Asociación de Agencias de Viajes del Paraguay (Aavip) informaron que solicitaron formalmente la intervención de la Dinac.

Aseguran que este accionar de la empresa dejaron pasajeros varados y sin alternativas razonables para continuar sus viajes, ocasionando perjuicios personales, laborales, comerciales y turísticos.

Ante esto, desde la Dinac, mediante Resolución de la Presidencia, adoptó medidas orientadas a ordenar la operación de determinadas rutas internacionales de Paranair, a fin de proteger los derechos de los pasajeros y fortalecer la seguridad operacional.

Lea más: Dinac: Eliminación de comisión en pasajes busca que viajar en avión “no sea un privilegio”

Las medidas de Dinac contra Paranair

Entre el listado de las medidas tomadas por el ente regulador, dio a conocer las siguientes:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reducción temporal de frecuencias : dispone el ajuste temporal de las frecuencias autorizadas en las rutas internacionales ASUNCIÓN/BUENOS AIRES, ASUNCIÓN/MONTEVIDEO, ASUNCIÓN/SANTA CRUZ DE LA SIERRA, ASUNCIÓN/JUJUY y ASUNCIÓN/SALTA, de modo que la programación de vuelos se corresponda con la capacidad operativa real y debidamente acreditada por la empresa, conforme al análisis técnico realizado.

Limitación de la oferta comercial : A fin de evitar nuevas afectaciones a los usuarios, la promoción y venta de pasajes deberá limitarse únicamente a los vuelos que puedan ser efectivamente operados dentro del esquema autorizado.

Protección de usuarios : con esta medida, buscan garantizar la prioridad en la asistencia y el embarque de los pasajeros afectados por cancelaciones, asegurando su reubicación o reembolso en forma oportuna.

Seguridad operacional : intensificar la vigilancia del cumplimiento de los estándares nacionales establecidos por la Dinac y de los estándares internacionales de seguridad de vuelo definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Verificación del cambio de componentes y repuestos de la aeronave con certificación del fabricante en Canadá, bajo doble control de la DINAC.

Comunicación con los organismos pares de la región respecto del cumplimiento de la empresa en materia de vuelos, pasajeros y seguridad operacional.

Además, desde la institución instan a los usuarios a denunciar cualquier incumplimiento de esta compañía a través del sitio web oficial de la Dinac https://www.dinac.gov.py/v3/, mediante el Buzón Digital de quejas.

Lea más: El misterio de los US$ 5 millones: esto dice la Dinac tras el llamativo comunicado de Leite

Lo que dicen desde la Dinac respecto a Paranair

Nelson Mendoza, presidente de la Dinac, en conversación con nuestro medio, explicó que las medidas las tomaron después de recibir dos notas con sendas denuncias contra Paranair.

La primera nota, por parte de la ministra titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irun, con la que tuvo una comunicación vía telefónica en la que le solicitó algunos datos de la marcha de la compañía. Además, también recibieron una nota de Asatur, agrupación que aglutina las agencias de viajes que comercializan los tickets aéreos.

“A ellos también se les recibió en la sede del aeropuerto Petirossi, donde ellos expresaban su preocupación porque muchos de sus clientes no tenían respuesta ante la falta de algunos vuelos. A partir de ahí nosotros nos movimos y hemos solicitado informe. Como ente regulador nosotros recibimos esas notas e inmediatamente le solicitamos a la empresa un informe de la situación y los pedidos y las quejas de los vuelos no cumplidos”, precisó.

Agregó que a raíz de eso, la aerolínea dio a conocer que tuvo un inconvenientes técnicos con una de sus aeronaves de las dos con las que estaba operando, por lo que quedaron con una sola operativa.

Lea más: Acuerdo ALAS: titular de Dinac explica alcance y destaca proyección de crecimiento en la región

Paranair quedó con una sola aeronave operativa

Detalló que además de las medidas como ente regulador, también tomaron una medida judicial con la que establecieron el corte de facturación y suspensión de la cuenta corriente por motivo de la excesiva deuda de la empresa con la institución, además una demanda de acción ejecutiva por la deuda y promovida por la Dinac con fecha 17 de junio de este año, tramitado ante el juzgado civil y comercial del primer turno de la Capital.

“Eso inmediatamente ellos realizaron un pago e hicieron una propuesta de cómo saldar esa deuda, cosa que no fue aceptada por la gerencia comercial. Se están tomando todos los recaudos pertinentes en cuanto a este difícil momento que está pasando esta aerolínea y lo que nosotros sí precautelamos, que queremos que no se mezcle y que no se malentienda, es la seguridad operacional”, insistió Mendoza.

Aseguró que ningún vuelo de Paranair está saliendo con aeronaves que no cumplan con las condiciones de seguridad operacional. Agregó que un equipo de verificadores de la Dinac permanentemente está monitoreando a la empresa, sus vuelos y sus aeronaves.

“Si la empresa no levanta estos puntos que están siendo cuestionados por los usuarios y por los diferentes gremios, nos vamos a ver en la obligatoriedad de tomar medidas más severas. Por el momento las que se tomó son esas, se le va a convocar a una mesa esta semana, la Dinac le va a comunicar una mesa de trabajo donde ellos van a tener que reacomodar las rutas y solamente vender pasajes a las rutas ya designadas, no a todas las que tienen habilitadas por el momento, porque la cantidad de aeronaves eso no lo permite”, precisó.

Lea más: Condenan a Dinac a devolver más de G. 55.300 millones por tasas aeroportuarias

Dijo que “ojalá” no llegue ese momento, pero en caso de incumplimiento de Paranair, se verán obligados a tomar medidas más severas. Además sostuvo que el impasse con la empresa es una situación muy incómoda para la Dinac, ya que la institución busca siempre fomentar y desarrollar la actividad aeronáutica en nuestro país, pero que ser ente regulador les obliga a tomar medidas que en muchas situaciones no son las más simpáticas, ni las más cómodas para las empresas que operan en el país.