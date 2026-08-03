Fiscal atribuye a la gran velocidad el accidente ocurrido en San Lorenzo

Para la Fiscalía el siniestro registrado sobre las calles Moisés Bertoni y Victorio Curiel en el barrio Capilla del Monte de San Lorenzo se debió al exceso de velocidad. El hecho ocurrió el sábado de madrugada.

El conductor del automóvil Toyota Vitz impactó frontalmente contra un árbol ubicado en el paseo central. Como consecuencia falleció el conductor y un niño de un año y medio.

“No encontramos indicios de la participación de un tercer vehículo. El estado en que quedó el automóvil y un circuito cerrado al que tuvimos acceso son indicios de que circulaba a gran velocidad”, manifestó la representante del Ministerio Público.

Según explicó, el conductor, Arturo Abel Gómez Carmagnola, de 28 años, falleció en el lugar a consecuencia de un politraumatismo severo, mientras que su hijo de un año y medio perdió la vida poco después de ingresar al Hospital de Trauma, también a causa de múltiples lesiones.

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La única sobreviviente es Griselda Mabel Guerie García, de 21 años, quien sufrió fracturas en el brazo derecho, la pierna izquierda y el mentón. La joven permanece internada y, según los médicos, no presenta riesgo de muerte, aunque continúa bajo evaluación para una eventual cirugía.

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Duarte señaló que durante la inspección del lugar también se observaron algunos baches en las inmediaciones; sin embargo, aclaró que ese aspecto es secundario dentro de la investigación.

Fiscalía aguardará informe de criminalística

Agregó que aguardará el informe técnico de Criminalística para determinar con precisión la velocidad a la que circulaba el vehículo y las circunstancias que provocaron la pérdida de control.

La fiscal indicó además que la investigación permanecerá abierta hasta recibir los peritajes correspondientes y poder tomar declaración a la madre del menor, una vez que su estado de salud lo permita.

Finalmente, recordó que los niños deben viajar en el asiento trasero y con los sistemas de retención infantil adecuados, además de insistir en la importancia de respetar los límites de velocidad para evitar tragedias como la ocurrida en San Lorenzo.