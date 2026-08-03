¿Autos eléctricos para plataformas?: El MIC dice que ayudó a mediar negocio con CADAM

En medio del creciente interés por abaratar costos operativos en el sector del transporte privado de pasajeros, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) salió al paso de las especulaciones sobre una supuesta política oficial para imponer el uso de vehículos eléctricos.

El viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky, confirmó durante una entrevista por ABC TV la realización de una reunión este lunes entre representantes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) y gremios de conductores de plataformas digitales.

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Sborovsky explicó que el acercamiento no responde a un plan estatal ni a un favoritismo hacia la movilidad sostenible, sino a un pedido explícito de los propios trabajadores al volante, quienes buscan alternativas para amortiguar el impacto del precio de los combustibles en su rentabilidad diaria.

Articulación será privada y proponen alternativa de híbridos

El funcionario detalló que la intervención del Poder Ejecutivo se limitó estrictamente a facilitar una mesa de diálogo comercial entre las partes interesadas. Se permitirá que los importadores locales expongan su oferta de unidades para compras en flota o bajo esquemas especiales.

“Acá no hay ninguna política pública que diga que el auto debe ser eléctrico. El que quiere diésel, que compre diésel; el que quiere nafta, que lo haga, y el que quiere eléctrico, también. Hay un abanico para todos y no hay preferencia de parte nuestra”, aseveró el viceministro.

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Durante el encuentro, los propios representantes de CADAM aconsejaron a los trabajadores no cerrarse exclusivamente a la opción de baterías puras. La recomendación apuntó a considerar los vehículos híbridos debido al contexto nacional, ya que ofrecen un ahorro de combustible sin depender de un enchufe para seguir circulando.

Falta de infraestructura en ruta para autos eléctricos

Al analizar la realidad de las calles paraguayas, la postura del Ministerio de Industria fue pragmática. Sborovsky reconoció que el país no se encuentra listo para móviles 100% eléctricos debido a la marcada escasez de estaciones de recarga rápida fuera del Área Metropolitana de Asunción.

La falta de una red de carga a lo largo de las rutas nacionales principales representa un riesgo operativo directo para quienes dependen del vehículo como herramienta de trabajo continuo.

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El representante del MIC sentó una postura firme en contra de usar fondos del Estado para abaratar la compra de estos rodados. “Estamos de acuerdo con políticas de incentivo que eventualmente puedan premiar, pero no subsidiar. Los subsidios dañan los negocios”, enfatizó.

El contraste con el transporte público

Finalmente, el viceministro contrapuso la situación de los automotores particulares con la crisis del transporte público. Sobre este último punto, remarcó que el modelo actual de colectivos se encuentra completamente agotado y ya no resulta sostenible, razón por la cual el Poder Ejecutivo sí se encuentra diseñando una transformación profunda de fondo.

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Si bien reconoció que a nivel mundial existen fondos de financiamiento internacional que empujan con fuerza la reconversión energética del parque automotor, Sborovsky reiteró que, en el mercado paraguayo, la elección del tipo de motor seguirá quedando bajo la libre decisión de cada comprador.