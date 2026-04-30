La Primera Mañana
30 de abril de 2026 a la - 08:27

AUDIO: Fentanilo paraguayo incautado en Argentina habría sido “desviado” de algún laboratorio farmacéutico, consideran

ASUNCIÓN, 15/09/2025.- El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid, durante una conferencia de prensa sobre la captura del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este lunes 15 de septiembre de 2025, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
ASUNCIÓN, 15/09/2025.- El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Jalil Rachid, durante una conferencia de prensa sobre la captura del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora y vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este lunes 15 de septiembre de 2025, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino