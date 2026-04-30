Cerro Porteño redujo las dimensiones del campo para enfrentar a Palmeiras

Cerro Porteño achicó el ancho de la cancha para enfrentar a Palmeiras por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. La reducción no pasó desapercibida y fue punto de crítica de Abel Ferreira. En la primera respuesta durante al conferencia, el DT habló de las dimensiones del terreno. “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir”, añadió el portugués.

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“Nunca en mi vida había visto (que un club reduzca el ancho del campo). Es la primera vez... Llevo muchos años involucrado en el fútbol. Es la primera vez que veo esto, pero hay que preguntarle a la Conmebol”, comentó Ferreira luego de que el club de Barrio Obrero acortará de 68 metros a 64 el ancho del gramado de juego, que está dentro de los parámetros reglamentarios.

Por su parte, Ariel Holan fue consultado al respecto y puntualizó que: “El reglamento es claro. Las dimensiones del campo eran las mínimas requeridas. En la Copa Libertadores, los campos miden cien metros por sesenta y cuatro metros. El campo de hoy medía sesenta y cuatro metros de ancho y ciento cinco metros de largo. Creo que esto no es un factor determinante para el juego”.

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Ariel Holan sobre las dimensiones del campo de juego