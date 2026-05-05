La Primera Mañana
05 de mayo de 2026 a la - 11:45

AUDIO: Basura en Asunción: Municipalidad admite falencias pero defiende penalización

Montículo de basura plástica de colores en la acera, con graffiti en una pared cercana y vehículos estacionados al fondo.
Centro de Asunción, tomado por la basura. Se observa acumulación de basura en la vereda de Fulgencio R. Moreno y Caballero, en el barrio Catedral de Asunción.