La Primera Mañana
06 de mayo de 2026 a la - 07:55

AUDIO: Ahorros Paraguayos: Comuna exigió mejoras, pero recién tras incendio verificará si se hicieron

Varias personas asomadas en diferentes pisos de un edificio, una sostiene una bandera, en un ambiente urbano.
Personas atrapadas en el edificio Ahorros Paraguayos en Asunción buscan aire tras la presencia de humo.Dron de ABC Tv