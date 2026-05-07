La Primera Mañana
07 de mayo de 2026 a la - 09:20

AUDIO: Caso Pecci: Rolón tilda de “irresponsable” a Filizzola tras grave denuncia

Hombre de pie en un podio hablando, vestido con traje. Audiencia sentada, escuchando atentamente y algunos con teléfonos móviles.
Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado.Gentileza/Fiscalía