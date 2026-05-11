La Primera Mañana
11 de mayo de 2026 a la - 08:42

AUDIO: Incendio destruyó Mercado de Itauguá “en un 95 por ciento”

Columna de humo gris sobre el Mercado Municipal de Itaguá, con figuras humanas observando la situación.
Un incendio amenaza el Mercado Municipal de Itaguá, con columnas de humo visible desde el exterior.Aníbal Velázquez