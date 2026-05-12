BCP reporta fallas en el SPI y usuarios quedan sin transferencias

A través de una publicación en la red social X, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó que el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) presenta inconvenientes operativos.

“Se comunica a la ciudadanía que el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) está experimentando intermitencia. Se está trabajando para restablecer el servicio en la brevedad posible. Agradecemos su comprensión”, expresó la banca matriz en su comunicado oficial.

El SPI es la plataforma más utilizada para transferencias inmediatas entre entidades financieras y comercios, especialmente para pagos electrónicos y movimientos bancarios cotidianos.

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Sin explicación sobre el origen de la falla

Hasta el momento, el BCP no informó qué provocó la intermitencia ni detalló si el inconveniente afecta a todas las entidades financieras por igual.

Tampoco se dio a conocer un plazo estimado para la normalización completa del sistema, situación que genera incertidumbre entre usuarios que dependen de las transferencias instantáneas para operaciones comerciales y pagos diarios.