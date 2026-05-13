Clima
13 de mayo de 2026 a la - 05:29

Meteorología: ¿habrá lluvias y cuánto frío hará durante los feriados patrios?

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El pronóstico meteorológico para este miércoles y los días feriados que cerrarán la semana anuncia que el fresco persistirá, aunque en niveles menos intensos que los de los últimos días, y que podrían registrarse precipitaciones en varias zonas de Paraguay.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados, neblina y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Si bien la mayor parte del país tampoco registraría precipitaciones mañana jueves o el viernes, días feriados que conmemoran la independencia de Paraguay, varias zonas del norte y este – entre ellas Ciudad del Este - sí podrían recibir lluvias dispersas, principalmente mañana.

La temperatura en Paraguay

El ambiente se mantiene entre frío y fresco hoy en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 25 en el Chaco.

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Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el viernes, con una máxima de 23 grados y una mínima de 15 grados en Asunción.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

10°C

23°C

San Pedro

9°C

23°C

Caacupé

9°C

22°C

Villarrica

9°C

22°C

Coronel Oviedo

9°C

22°C

Caazapá

8°C

21°C

Encarnación

8°C

21°C

San Juan Bautista

8°C

21°C

Paraguarí

9°C

22°C

Ciudad del Este

9°C

21°C

Asunción

9°C

22°C

Pilar

8°C

21°C

Pedro Juan Caballero

9°C

23°C

Salto del Guairá

10°C

22°C

Pozo Colorado

10°C

23°C

Fuerte Olimpo

13°C

25°C

Mariscal Estigarribia

12°C

24°C