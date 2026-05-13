Meteorología: ¿habrá lluvias y cuánto frío hará durante los feriados patrios?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados, neblina y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Si bien la mayor parte del país tampoco registraría precipitaciones mañana jueves o el viernes, días feriados que conmemoran la independencia de Paraguay, varias zonas del norte y este – entre ellas Ciudad del Este - sí podrían recibir lluvias dispersas, principalmente mañana.
La temperatura en Paraguay
El ambiente se mantiene entre frío y fresco hoy en Paraguay. Asunción registraba hoy 9 grados centígrados antes del amanecer y se esperan máximas de 22 grados en la capital, 21 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 25 en el Chaco.
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Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el viernes, con una máxima de 23 grados y una mínima de 15 grados en Asunción.
|Ciudad
|Temperatura mínima del miércoles
|Temperatura máxima del miércoles
Concepción
10°C
23°C
San Pedro
9°C
23°C
Caacupé
9°C
22°C
Villarrica
9°C
22°C
Coronel Oviedo
9°C
22°C
Caazapá
8°C
21°C
Encarnación
8°C
21°C
San Juan Bautista
8°C
21°C
Paraguarí
9°C
22°C
Ciudad del Este
9°C
21°C
Asunción
9°C
22°C
Pilar
8°C
21°C
Pedro Juan Caballero
9°C
23°C
Salto del Guairá
10°C
22°C
Pozo Colorado
10°C
23°C
Fuerte Olimpo
13°C
25°C
Mariscal Estigarribia
12°C
24°C