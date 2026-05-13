“Ni un niño de preescolar creería”: dudas de la Policía sobre el asalto en Ñu Guasu

Durante la noche de ayer, martes, un camión de una empresa de transporte de encomiendas, que llevaba una carga de teléfonos celulares de alta gama y otros productos, fue asaltado sobre la autopista Ñu Guasu, cerca de la sede del Comité Olímpico Paraguayo, en Asunción.

El conductor del camión manifestó que tuvo que detener la marcha sobre la avenida debido a un problema con una de las ruedas y fue abordado por asaltantes que llegaron en al menos dos motocicletas, lo redujeron y huyeron con la carga del rodado, que consistía no solo en dispositivos electrónicos, sino también en varios otros tipos de mercadería.

Sin embargo, investigadores de la Policía Nacional dudan de la versión de los hechos presentada por el conductor y creen que el caso podría ser un robo “simulado”.

“Ni una criatura de preescolar creería”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de Investigación de Delitos de la Policía en Asunción, dijo que los investigadores a cargo del caso han recolectado imágenes de cámaras de seguridad de la zona en la que ocurrió el supuesto asalto e insinuó que esas filmaciones contradicen de alguna forma lo que declaró el chofer, aunque no entró en más detalles.

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Confirmó, sin embargo, que una hipótesis que manejan los investigadores es que el hecho pudo haber sido una “simulación”.

“Lo manifestado por el chofer ni una criatura de preescolar creería”, dijo el comisario Maldonado. “Creemos que se trataría de una simulación, pero eso tenemos descartar a través de un trabajo técnico investigativo”, agregó.

El jefe policial indicó que, hasta el momento, no hay personas demoradas o detenidas con relación al hecho, pero dijo creer que “en el transcurso del día” habría diligencias definidas para realizar en conjunto con el Ministerio Público.

Tres asaltos en un día

El supuesto asalto sobre la avenida Ñu Guasu es uno de tres atracos similares perpetrados ayer contra camiones de carga en Paraguay.

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Un asalto similar se produjo en horas de la madrugada del martes en la localidad de Juan León Mallorquín (departamento de Alto Paraná) contra un transporte de encomiendas, mientras que un tractocamión que transportaba aceite vegetal fue interceptado en horas de la tarde en la zona de Tebicuary (Guairá).