Camilo repartió millones a leales “nepolímpicos”

Un verdadero vito hizo el COP, presidido por Camilo Pérez (actual precandidato cartista a intendente de Asunción), con la plata pública entregada por la Secretaría Nacional de Deportes (SND), cuyo titular es César Ramírez. Así al menos queda al desnudo a partir de las rendiciones de cuentas oficiales, en las cuales salta que de los G. 160.734 millones de fondos públicos entregados (hasta junio de 2025), al menos G. 78.367 millones (unos US$ 10 millones) se usaron para sueldos, viajes, catering, derechos de organización y publicidad.

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Lo sorpresivo es que entre los sueldos repartidos por el COP no solo aparecen como beneficiados los integrantes del comité organizador, sino allegados a varios de ellos, al igual que a Camilo Pérez. Uno de los casos es el de Valentina María Pérez Bittar, sobrina de Pérez, quien figura que percibió un salario mensual de G. 3.500.000 por servicios de nutrición.

Estos pagos están justificados como apoyo económico para el proyecto Equipo Multidisciplinario en el marco del II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Además de la sobrina de Pérez, otros nombres que saltan son: Laura Michelle Orihuela Gianotti (hija de Juan Carlos Orihuela, secretario general del COP), que cobró G. 8 millones mensuales por servicios de nutrición, y Camila María Delmás Schaerer (hija de Larissa Schaerer, organizadora), que percibió G. 3 millones al mes bajo la figura de servicios personales.

El extenso listado de pagos sigue con varios apellidos similares. ABC intentó ayer insistentemente obtener la versión de Pérez, pero no respondió a los llamados como tampoco a los mensajes.