Asaltan camión de encomiendas sobre Ñu Guasu y roban celulares de alta gama

Un nuevo asalto contra empresas transportadoras se registró en el área metropolitana durante la noche de este martes, cuando un camión de encomiendas fue interceptado por delincuentes sobre la autopista Ñu Guasu, en inmediaciones del Comité Olímpico.

De acuerdo con el relato preliminar brindado por el subcomisario Pedro Martínez, de la Comisaría 22ª de Loma Pyta, el caso fue reportado mediante una llamada al sistema 911.

Al llegar al sitio, agentes policiales conversaron con el conductor del camión, quien relató que detuvo la marcha luego de sentir un desperfecto en una de las llantas del vehículo.

Mientras inspeccionaba el neumático, fue abordado por motociclistas que lo intimidaron y lo obligaron a abrir el compartimiento de carga.

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Delincuentes actuaron en motocicletas

Según el testimonio de la víctima, al menos dos motocicletas participaron directamente en el asalto, cada una con dos ocupantes.

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“Uno se bajó junto a él y le intimó”, explicó el jefe policial, quien agregó que el conductor sintió un golpe en uno de los brazos y creyó que se trataba de un arma blanca.

Los delincuentes se apoderaron de al menos una caja con teléfonos celulares y otros productos electrónicos. Sin embargo, la Policía indicó que el cargamento no era exclusivamente tecnológico, sino que contenía mercaderías varias pertenecientes a distintas empresas.

“Es una carga variada, no exclusivamente electrónica”, precisó Martínez.

Hasta el momento no se confirmó el monto total de lo robado.

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Analizan cámaras y evidencias

Personal de Criminalística e Investigaciones trabaja en el lugar para intentar reconstruir la secuencia del hecho.

La Policía adelantó que solicitará imágenes de cámaras de circuito cerrado de estaciones de servicio y locales cercanos para rastrear el recorrido de los sospechosos.

Los intervinientes también realizaron búsquedas en la zona para ubicar posibles evidencias, aunque hasta el momento no encontraron los cintillos de seguridad ni otros elementos mencionados por el conductor.

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Segunda transportadora atacada en el día

El gerente general de AEX, Andrés Veirano, sostuvo que el caso se suma a otro asalto registrado horas antes contra un camión de la firma Multienvío sobre la ruta PY02, a la altura de Juan León Mallorquín.

En aquel hecho, ocurrido durante la madrugada, delincuentes interceptaron un transportador de encomiendas buscando específicamente mercaderías electrónicas.

Sin embargo, el camión llevaba productos de menor valor. Tras concretar el atraco, los criminales abandonaron el vehículo a unos dos kilómetros de la ruta e incendiaron uno de los rodados utilizados.

“Empezamos el día con el asalto a una empresa colega y terminamos el día con esto”, lamentó.

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“Rutas liberadas”, cuestiona empresario

El representante de la transportadora criticó la falta de controles y vigilancia en rutas y zonas urbanas.

“Esto es un festival. Rutas liberadas. Todos los días alguna empresa es víctima”, expresó.

También cuestionó la ausencia de cámaras de seguridad en una de las principales autopistas del área metropolitana.

“No puede ser que en un lugar así no haya cámaras y después haya que pedir imágenes a estaciones de servicio privadas”, reclamó.

Tercer asalto a transportadoras en menos de 24 horas

El ataque registrado sobre la autopista Ñu Guasu se suma a otros dos hechos similares denunciados durante este martes, en una jornada marcada por golpes contra camiones de carga y encomiendas.

Además del atraco ocurrido en Juan León Mallorquín durante la madrugada, otro violento asalto fue reportado en la ciudad de Tebicuary.

Según datos de la Comisaría 36ª, delincuentes interceptaron un tractocamión que transportaba aproximadamente 27.000 litros de aceite vegetal sobre la ruta PY10 Las Residentas, frente al cementerio municipal de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 17:30 y es investigado como un supuesto caso de robo agravado.

De acuerdo con el reporte policial, los atacantes redujeron al conductor, lo maniataron y posteriormente vaciaron por completo la carga de la cisterna antes de darse a la fuga.

Con este caso, suman tres los asaltos a transportadoras y camiones de carga denunciados en menos de un día en distintos puntos del país, lo que vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en rutas nacionales y corredores logísticos.