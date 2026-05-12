La Primera Mañana
12 de mayo de 2026 a la - 09:42

AUDIO: ‘Bachi’ Núñez responde a denuncia penal en su contra: “Sin pies ni cabeza”

Basilio Bachi Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.
Basilio Bachi Núñez, presidente de la Cámara de Senadores.Senado Gentileza