La Primera Mañana
14 de mayo de 2026 a la - 08:34

AUDIO: Disidencia colorada afirma que no buscan suspender elecciones, solo piden una auditoría

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)