Nacionales
14 de mayo de 2026 a la - 06:45

Super Tucano y naves de EE.UU.: Lo que se verá hoy en el desfile en la Costanera

Desfile militar en la costanera de Asunción por los 212 años de Independencia Nacional
El desfile en la Costanera Norte comenzará a las 10:00.Silvio Rojas

El ministro de Defensa Nacional comentó algunos detalles sobre los vehículos y efectivos castrenses que participarán hoy del desfile militar que tendrá lugar en la Costanera Norte de Asunción, en conmemoración del Día de la Independencia.

Por ABC Color

Luego de haber adelantado su intención de no realizar este año el tradicional desfile militar que se lleva a cabo en Asunción todos los años en conmemoración del Día de la Independencia, el Gobierno finalmente revirtió esa decisión y finalmente el desfile castrense sí se llevará a cabo hoy – aunque con menos uniformados que en años anteriores - en la avenida Costanera Norte de la capital.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, habló de algunos detalles del desfile, que comenzará a las 10:00.

Imagen sin descripción

Aviones de combate Tucano y los nuevos Super Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya realizarán un sobrevuelo sobre la Costanera.

Lanchas de la Armada

Además, las ocho embarcaciones ligeras donadas a la Armada Paraguaya por el Comando Sur de los Estados Unidos estarán presentes en el desfile. Cuatro de ellas desfilarán, mientras que las otras estarán ubicadas a los costados del palco oficial donde se ubicarán las autoridades nacionales durante el desfile, ubicado a la altura de la fachada litoral del Palacio de López.

Lea más: Buses operarán durante los festejos patrios y el Día de la Madre, dice MOPC

Luego de que culmine el desfile, esas embarcaciones permanecerán en el sitio y el público podrá acercarse a verlas. Habrá oficiales de la Armada para responder cualquier pregunta o curiosidad que tenga la ciudadanía, informó el ministro González.

Militares extranjeros invitados

Como es el caso habitualmente, este año no solo marcharán militares paraguayos, sino también uniformados extranjeros invitados como un grupo de efectivos de la Marina brasileña, que marcharán con la agrupación de la Armada Paraguaya.

Lea más: Independencia en Asunción: las calles que serán bloqueadas por las Fiestas Patrias

El ministro González señaló que militares argentinos también suelen participar del desfile, pero no estarán presentes este año por motivos que no supo precisar.

Desfile casi no se realiza

Óscar González, ministro de Defensa Nacional.
Óscar González, ministro de Defensa Nacional.

Al anunciar hace unas semanas la intención del Gobierno de no realizar el desfile este año, el ministro González justificó esa medida indicando que un número importante de militares fue desplegado en departamentos del norte del país para la búsqueda de Almir de Brum, un colono secuestrado por un grupo armado en febrero.

Lea más: Tras reculada con el desfile, a las apuradas instalan colores patrios en edificios históricos

Sin embargo, ante la presión ciudadana, el Gobierno cedió y anunció la realización del desfile, aunque con un número más reducido de uniformados que en años anteriores.