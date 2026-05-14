“Liberar al país de corruptos y liberales”: Abdo endurece su discurso contra Peña y el cartismo

El expresidente Mario Abdo Benítez reapareció con un discurso cargado de ataques contra el presidente Santiago Peña y el cartismo, en el marco de un acto político realizado en apoyo al precandidato a intendente de Luque, Diego Romero.

Lejos de centrarse únicamente en la campaña municipal, el líder de Colorado Añetete utilizó el escenario para plantear una confrontación directa con el oficialismo colorado y posicionarse nuevamente como referente de la disidencia interna.

“Hoy se trata de defender de vuelta la independencia del Paraguay, que está secuestrado por delincuentes, por corruptos, por liberales que usaron nuestro pañuelo para llegar al poder”, lanzó ante sus adherentes.

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“Liberales con pañuelo colorado”

Sin mencionar directamente a Peña en varios tramos, Abdo insistió en cuestionar el pasado liberal del mandatario y acusó al cartismo de alejar al Partido Colorado de sus bases tradicionales.

“Se les nota”, afirmó, al sostener que algunos dirigentes “usaron” el coloradismo para alcanzar el poder.

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El exmandatario incluso apeló a referencias religiosas y pidió dejar de lado las posturas “tibias” dentro del partido.

“A los tibios los vomitaré”, expresó, al exigir una postura más confrontativa frente al oficialismo.

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Abdo habla de persecución y responde a imputaciones

Durante su discurso, Abdo también se refirió a las causas judiciales abiertas contra integrantes de su entorno político y contra él mismo.

Ironizó diciendo que el movimiento Colorado Añetete se convirtió en “el movimiento de los imputados” y acusó al cartismo de utilizar el sistema judicial para perseguir adversarios.

“A mí me imputaron porque supuestamente convencí a Estados Unidos de que Cartes traficaba y contrabandeaba cigarrillos”, afirmó.

El expresidente sostuvo además que durante su gobierno intentó fortalecer la independencia judicial y criticó duramente a magistrados que, según dijo, actúan bajo presión política.

“Si tienen miedo al juicio político por una mayoría construida con dinero sucio, que renuncien porque no sirven para nada”, disparó.

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“Con los Rivas y las mansiones, el partido pierde credibilidad”

Uno de los momentos más duros del discurso llegó cuando Abdo advirtió que el Partido Colorado podría comprometer seriamente sus posibilidades para las elecciones de 2028 si no modifica el rumbo actual.

“Si no cambiamos, así se complica el 2028”, alertó.

El exmandatario vinculó esa situación con figuras cuestionadas dentro del oficialismo y lanzó una crítica indirecta a Peña al mencionar “las mansiones en San Bernardino”.

“Por culpa de los Rivas y de todos los que vemos diariamente en el Congreso, que humillan a nuestro pueblo y están llenos de vicios en la política, la gente pierde la fe en el coloradismo”, manifestó.