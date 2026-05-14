Clima
14 de mayo de 2026 a la - 06:15

Meteorología: ¿dónde llovería y cómo estará la temperatura este jueves feriado?

Se espera neblina en Asunción durante la primera parte de la mañana.
Se espera neblina en Asunción durante la primera parte de la mañana.

Aunque en gran parte del país el clima se mantiene estable, en este jueves feriado podrían registrarse en algunas zonas lluvias que podrían extenderse al resto del país en los próximos días. El ambiente se mantiene fresco en todo el país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, día feriado en Paraguay, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, neblina en varias zonas – entre ellas Asunción - por la mañana y vientos variables.

Se esperan lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas hoy, aunque estarían limitadas al Chaco y al norte y este de la Región Oriental. Las condiciones del tiempo serían similares mañana viernes.

Sin embargo, el sábado las precipitaciones podrían extenderse a gran parte del resto del país, incluyendo a la capital.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco hoy en Paraguay, aunque las temperaturas aumentarían levemente en los próximos días, en comparación con las jornadas anteriores.

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Asunción registraba hoy 15 grados centígrados poco antes del amanecer y se esperan máximas de 23 grados en la capital, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 29 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en los próximos días. Sin embargo, la Dirección de Meteorología vaticina que las temperaturas volverían a bajar al comenzar la próxima semana.