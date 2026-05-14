Meteorología: ¿dónde llovería y cómo estará la temperatura este jueves feriado?

En su pronóstico de este jueves, día feriado en Paraguay, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, neblina en varias zonas – entre ellas Asunción - por la mañana y vientos variables.

Se esperan lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas hoy, aunque estarían limitadas al Chaco y al norte y este de la Región Oriental. Las condiciones del tiempo serían similares mañana viernes.

Sin embargo, el sábado las precipitaciones podrían extenderse a gran parte del resto del país, incluyendo a la capital.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco hoy en Paraguay, aunque las temperaturas aumentarían levemente en los próximos días, en comparación con las jornadas anteriores.

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Asunción registraba hoy 15 grados centígrados poco antes del amanecer y se esperan máximas de 23 grados en la capital, 22 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 29 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en los próximos días. Sin embargo, la Dirección de Meteorología vaticina que las temperaturas volverían a bajar al comenzar la próxima semana.