¿Autogolpe sobre Ñu Guasu? Las pistas que hacen sospechar a la Policía

El asalto ocurrido el martes por la noche sobre la avenida Ñu Guasu, en inmediaciones del Comité Olímpico Paraguayo, comenzó a generar más interrogantes que respuestas. Desde la Policía Nacional ya manejan la posibilidad de que el hecho haya sido simulado o, al menos, ejecutado con información privilegiada.

El oficial inspector Jorge Gavilán, del Departamento de Investigaciones de Asunción, confirmó que las diligencias realizadas hasta ahora revelaron elementos que consideran “raros” dentro del esquema del robo.

Según explicó, los delincuentes actuaron con una precisión poco habitual: entre decenas de electrodomésticos y aparatos electrónicos, se llevaron únicamente dos cajas que contenían los equipos de mayor valor económico.

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Solo desaparecieron los productos más caros

De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, en el camión eran transportadas 23 cajas con equipos electrónicos. Sin embargo, los autores del golpe ignoraron otros productos y se enfocaron exclusivamente en las cajas más costosas.

“Justamente las mercaderías que tienen más alto valor fueron las hurtadas”, señaló Gavilán.

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El uniformado sostuvo que ese detalle resulta clave dentro de la investigación, debido a que evidencia un conocimiento previo sobre la carga.

“Había gran cantidad de electrodomésticos y otros celulares de menor valor, pero llevaron solamente las cajas que tenían los equipos más caros”, añadió.

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Investigan posible filtración interna

La Policía sospecha que los autores contaban con información privilegiada sobre el contenido exacto del camión.

Incluso, durante las verificaciones realizadas en el parque logístico de la empresa Nuestra Señora, los intervinientes detectaron que algunas cajas estaban marcadas, situación que ahora es analizada como un posible indicio de preparación previa.

“Estamos por confirmar o descartar si justamente esas marcas eran para identificar las mercaderías que se tenían que hurtar”, indicó el investigador.

Gavilán explicó además que eran pocas las personas con acceso directo a la manipulación de la carga, lo que reduce considerablemente el círculo de sospechosos.

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Policía no descarta un “autogolpe”

Consultado sobre la posibilidad de un robo planificado desde dentro de alguna de las empresas involucradas, el jefe policial evitó afirmarlo categóricamente, aunque admitió que es una de las líneas investigativas.

“No puedo afirmar, pero tampoco puedo descartar”, sostuvo.

Según detalló, tanto empleados del parque logístico como funcionarios vinculados al traslado tenían distintos niveles de acceso a la mercadería.

La hipótesis tomó fuerza debido a la precisión del golpe y al hecho de que los delincuentes aparentemente conocían el punto exacto donde interceptar el camión: una zona con escasa cobertura de cámaras de seguridad.

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El recorrido coincide con la versión del conductor

Pese a las sospechas, la Policía aclaró que hasta el momento la versión brindada por el conductor coincide con los registros del GPS y las imágenes de circuito cerrado analizadas.

Los investigadores reconstruyeron el trayecto completo del camión desde su salida del parque logístico hasta el sitio donde ocurrió el asalto.

“Corroboramos que el vehículo no se quedó en todo ese trayecto”, explicó Gavilán.

El conductor declaró que poco antes del hecho una motocicleta pasó al costado derecho del camión y posteriormente comenzó a sentir que el vehículo circulaba “en llanta”.

Ahora, criminalística deberá determinar si la cubierta fue dañada con miguelitos o algún otro elemento colocado deliberadamente.

Cámaras de Petropar podrían ser claves

Otra de las piezas centrales de la investigación son las cámaras de una estación de servicio Petropar ubicada a unos 150 metros del lugar del asalto.

Los investigadores sospechan que desde allí pudieron haber salido los motociclistas que participaron del golpe o que incluso desde ese punto se realizó el seguimiento previo al camión.

Sin embargo, la obtención de las imágenes depende de autorizaciones fiscales, lo que ralentiza el avance de las pesquisas.

“Las imágenes van a ser fundamentales”, afirmó Gavilán, al señalar que podrían permitir identificar chapas, características de las motocicletas o confirmar movimientos sospechosos antes del atraco.

Mientras tanto, la hipótesis de un posible “autogolpe” sigue instalada dentro de la investigación policial.