La Primera Mañana
14 de mayo de 2026 a la - 08:33

AUDIO: Super Tucano y naves de EE.UU.: Lo que se verá hoy en el desfile en la Costanera

AME9903. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2025.- Fotografía de cuatro aviones de defensa AT-29 Súper Tucano llegando a la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya, este lunes en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
AME9903. LUQUE (PARAGUAY), 30/06/2025.- Fotografía de cuatro aviones de defensa AT-29 Súper Tucano llegando a la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya, este lunes en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino