La Primera Mañana
14 de mayo de 2026 a la - 08:36

AUDIO: Vuelos EE.UU. - Paraguay se van a dar “más temprano que tarde”, según Dinac

An American Airlines plane taxis at Chicago O'Hare International Airport in the northwest side of Chicago, Illinois on January 15, 2026. (Photo by Daniel SLIM / AFP)
An American Airlines plane taxis at Chicago O'Hare International Airport in the northwest side of Chicago, Illinois on January 15, 2026. (Photo by Daniel SLIM / AFP)004432+0000 DANIEL SLIM