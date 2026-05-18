La Primera Mañana
18 de mayo de 2026 a la - 08:19

AUDIO: Presidente del IPS no descarta que sector administrativo “infló” vademécum

Isaías Ricardo Fretes en chaqueta azul y suéter gris, sentado en oficina con bandera de Paraguay y documentos sobre la mesa.
Isaías Ricardo Fretes durante la sesión del Consejo de Administración del IPS el 12 de mayo de 2026.Gentileza