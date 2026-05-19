Alerta por heladas: cuándo, dónde impactarán y cómo proteger los cultivos

El coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Édgar Mayeregger, informó que, pese al descenso de temperaturas registrado en el país, aún no se observan impactos de heladas en zonas productivas, aunque las condiciones están en evaluación ante el ingreso de un frente frío.

Explicó que el primer sistema frontal no generó afectaciones relevantes, pero el actual episodio sí podría derivar en heladas agrometeorológicas, no necesariamente meteorológicas. Señaló que los valores cercanos a los tres grados ya representan un riesgo para los cultivos, aunque por el momento no se prevé llegada a cero grados.

“Hoy sí pueden darse condiciones un poco más favorables para que la temperatura sea un poco más baja. Pero, por lo menos en el horizonte no se ve 0 °C , sí agrometeorológicas que con 3 °C ya implica problemas para el cultivo”, mencionó.

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Zonas con mayor riesgo de bajas temperaturas

Según precisó, las zonas con mayor probabilidad de bajas temperaturas incluyen el sur y sureste del país, además del Bajo Chaco, Paraguarí, Misiones, Caazapá Sur, Alto Paraná y parte de Canindeyú, donde también se concentra buena parte de la producción agrícola extensiva y hortifrutícola.

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En cuanto a los cultivos, advirtió que la zafriña de soja y maíz es la más expuesta, especialmente en etapas sensibles como la floración, como ya se observa en áreas de Itapúa y Alto Paraná.

Mayeregger indicó que el monitoreo se realiza de forma conjunta con la Dirección de Meteorología, utilizando modelos de pronóstico de corto plazo que se actualizan diariamente, lo que permite ajustar las alertas según la evolución del clima.

Semana crítica por riesgo de heladas

Indicó que para esta semana el riesgo de heladas es el principal foco de atención, mientras que la próxima se espera continuidad del frío, pero acompañado de lluvias, lo que reduciría la probabilidad de heladas severas.

“La próxima vamos a seguir teniendo frío aparentemente, pero ya con precipitaciones. Eso implica que el riesgo de helada no es tanto. Pero sí, esta semana tendríamos que estar monitoreando con mayor fuerza los lugares donde eventualmente podría pegar ese evento”, declaró.

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Recomendaciones para proteger cultivos

En ese sentido, recomendó a los productores reforzar medidas preventivas, especialmente el uso de riego por aspersión para generar vapor y mitigar el descenso térmico, evitar el encharcamiento del suelo y proteger cultivos sensibles con coberturas térmicas.

En casos extremos, mencionó el uso de humo como último recurso de protección.

Posible llegada de El Niño en julio

De cara al mediano plazo, señaló que los organismos internacionales, entre ellos la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Centro Internacional de Fenómeno del Niño, prevén la instalación de dicho fenómeno hacia julio.