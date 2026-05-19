Beto Ovelar rompe el silencio sobre el accidente fatal en Caaguazú

En paralelo, el parlamentario colorado también opinó sobre el proyecto impulsado por su colega Colym Soroka (ANR) para descentralizar la administración del programa Hambre Cero en las escuelas y sostuvo que la iniciativa “no tiene mucho futuro” en el Congreso.

Durante una conversación con periodistas en el Senado, Ovelar afirmó que se dirigía a una actividad por el Día de la Madre cuando ocurrió el percance sobre la Ruta PY02, a la altura de la colonia Walter Insfrán de Caaguazú.

“Siempre un hecho como este es doloroso porque yo he sido acompañante. Yo iba a un acto de festejo del Día de la Madre y, lamentablemente, un ciudadano paraguayo se nos cruzó en el camino”, expresó.

El senador señaló que en el momento del impacto estaba mirando una tablet y que solo sintió “la frenada y el impacto”. También explicó que, desde hace años, decidió no conducir más en rutas, tras el accidente que años atrás involucró al exsenador colorado Enrique Bacchetta.

“Yo nunca manejo. Desde la experiencia que tuvo el compañero Enrique Bacchetta, nunca más manejé mi vehículo en ruta”, sostuvo.

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Ovelar relató, además, que descendió inmediatamente del vehículo para intentar auxiliar a la víctima y acompañó posteriormente a la familia afectada.

“Son momentos muy difíciles. Estuve con ellos en todo momento, es una familia humilde y trabajadora”, manifestó.

Consultado sobre eventuales compensaciones económicas, el legislador evitó profundizar en detalles, aunque confirmó que ya existe un entendimiento con los allegados del fallecido.

“No quiero entrar en detalles, pero hemos conversado y ya llegamos a un acuerdo, en buenos términos”, afirmó.

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El accidente ocurrió cerca de las 20:00 del jueves sobre la Ruta PY02, en jurisdicción de la Subcomisaría 54ª del barrio Constitución de Caaguazú. La víctima fatal fue identificada como Celso Vera, de 51 años, quien murió tras ser atropellado por una camioneta Toyota Land Cruiser negra, año 2019.

El vehículo era conducido por Mario Rubén Rivas Cubas, mientras que Ovelar viajaba como acompañante. La investigación quedó a cargo del fiscal Gustavo Chamorro. El médico forense, Dr. Fredy Flores determinó como probable causa de muerte un politraumatismo craneoencefálico severo y shock hipovolémico.

Beto Ovelar sobre Hambre Cero: “No tiene mucho futuro”

En otro momento de la entrevista, Ovelar se refirió al debate sobre el programa Hambre Cero y al planteamiento del senador Soroka para descentralizar el manejo de los fondos destinados a la alimentación escolar.

Si bien calificó la propuesta como “atendible”, el legislador oficialista sostuvo que el proyecto difícilmente prospere debido a la postura ya fijada por la Cámara de Diputados.

“Yo no creo que tenga mucho futuro. Anticipadamente te digo que no tiene mucho futuro”, expresó.

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No obstante, consideró positivo que exista discusión pública sobre la ejecución del programa estrella del gobierno de Santiago Peña, teniendo en cuenta el volumen de recursos involucrados. “No nos olvidemos que estamos hablando de 370 millones de dólares”, remarcó.

Ovelar admite denuncias contra gobernaciones

El senador también reconoció que existen cuestionamientos sobre la administración del programa en algunas gobernaciones, aunque destacó que no se registran denuncias similares contra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Tadeo Rojas. “Vienen denuncias de mal manejo de algunas gobernaciones. No así las del Ministerio de Desarrollo Social”, afirmó.

A criterio del legislador colorado, el verdadero espacio de presión política para modificar programas estatales se encuentra en el tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN), donde el Senado puede tener mayor capacidad de incidencia.

“Nosotros tendríamos que hacer valer nuestro peso político cuando se trata del Presupuesto General de la Nación, que es la ley más importante”, concluyó.