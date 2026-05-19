Erico Galeano va a prisión mientras la Corte estudia recurso contra su condena

La prisión preventiva del exsenador colorado Erico Galeano Segovia fue dictada hace instantes por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que el pasado 4 de marzo condenó al exlegislador a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco de la causa A Ultranza.

Los jueces Pablino Barreto (presidente del tribunal), Inés Galarza y Juan Dávalos atendieron el pedido de los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca, revocaron las medidas alternativas que tenía el encausado y dictaron la prisión preventiva de Erico Galeano en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú; mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estudia el recurso extraordinario de casación contra la sentencia ratificada por la Cámara.

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Desde que inició el presente proceso, con la imputación presentada hace exactamente un año, el 19 de mayo de 2023, es la primera vez que el ex parlamentario colorado pisará una prisión, teniendo en cuenta que solo estuvo con arresto domiciliario entre el 26 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023; y luego tuvo libertad ambulatoria.

En la audiencia de revisión de medidas sustanciada este martes, los abogados defensores Luis Almada y Ricardo Estigarribia, solicitaron al Colegiado de Sentencia el arresto domiciliario de Erico Galeano, con el argumento que no existe el peligro de fuga argumentado por el Ministerio Público; y con el ofrecimiento de una fianza de aproximadamente G. 17.000 millones, garantizada con tres inmuebles.

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