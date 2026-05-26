AUDIO: “Lalo” Gomes: Tuma asegura que fueron “víctimas” del precandidato cartista detenido

La Primera Mañana
26 de mayo de 2026 a la - 10:57

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Hombre sonriente en traje negro y camisa azul claro, levantando el pulgar en un entorno con pintura tropical colorida.
Roberto Cubilla Sanabria fue detenido en un operativo policial relacionado con narcotráfico y lavado de activos.Gentileza