La Primera Mañana
26 de mayo de 2026 a la - 11:13

AUDIO: Máquinas de votación: ¿qué halló la disidencia de ANR en el primer día de auditorías?

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)