La Primera Mañana
26 de mayo de 2026 a la - 10:56

AUDIO: Tras críticas, asegurados se reunirán con el presidente del IPS

Hospital Central Instituto de Prevision Social IPS De Mariana Ladaga <ladaga.mariana@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 10-02-2026
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