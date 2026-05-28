La Primera Mañana
28 de mayo de 2026 a la - 07:51

AUDIO: Máquinas de votación: movimiento de Éver Villalba reclama falta de auditoría

Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)
Una papeleta de votación (de capacitación) en la ranura de la máquina de voto. (Foto: TSJE)