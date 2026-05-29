La Primera Mañana
29 de mayo de 2026 a la - 07:21

AUDIO: Máquinas de votación: Estigarribia acusa a rivales de “abrir el paraguas”

Ricardo Estigarribia, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA, criticó duramente la administración de Peña.
Ricardo Estigarribia, precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA, criticó duramente la administración de Peña.Gentileza