Meteorología alerta tormentas con vientos de 80 km/h para este viernes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín meteorológico especial, en el que anuncia el ingreso inminente de un sistema de tormentas severas que marchará sobre todo el territorio nacional durante el viernes.

Según el informé, se prevé acumulados de lluvia puntuales que irán entre los 20 y 50 mm, descargas eléctricas con alta frecuencia y la caída de granizos de forma localizada. Asimismo, se anuncia vientos en torno a los 80 km/h.

Los departamentos afectados hora por hora

El frente de tormentas ingresará desde el sur del país y se desplazará de manera progresiva abarcando ambas regiones.

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Durante la madrugada: El temporal golpeará inicialmente a la zona sur de la región Oriental y parte del Chaco. Primeramente afectará a los departamentos de Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Presidente Hayes .

Durante la mañana: La inestabilidad avanzará hacia el centro y este y alcanzará a Central, Asunción, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá y Boquerón .

Durante la tarde: El sistema se trasladará finalmente al norte y noreste de la república, sobre Alto Paraná, Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraguay.

Para la jornada del viernes, las temperaturas mínimas estimadas se moverán entre los 16 y 21°C a nivel país. Por su parte, las máximas sufrirán variaciones dependiendo de la zona y llegaría a valores de entre 21 y 31°C.