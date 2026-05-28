Video: turista paraguaya se lanza a la Fontana di Trevi

La mujer aparentemente paraguaya decidió pasar por alto todas las normas de seguridad y conservación para lanzarse por completo a las aguas de la icónica Fontana di Trevi, en Roma, Italia, uno de los monumentos más importantes.

Su acción, que según medios europeos tenía como aparente objetivo aplacar el intenso calor y ganar popularidad en internet, quedó registrada en varios videos que rápidamente se hicieron viral. Esta situación generó un masivo rechazo por parte de usuarios.

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La mujer fue identificada en la red social TikTok bajo el usuario "Jenifersoto421″, y subió las imágenes del preciso momento en que nadaba en la fuente mientras todos los turistas la miraba. A su publicación, acompañó la frase: “El que tenga miedo a morir que no nazca”.

En otras publicaciones de su cuenta, la mujer muestra indicios de ser oriunda de Paraguay.

En otros videos compartidos en su perfil se la puede ver posando frente a la fuente y sumergió una tarjeta de crédito en el agua bajo la descripción “pagando con tarjeta siempre”.

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Intervención de las autoridades y la “avivada” del cómplice

Mientras la mujer nadaba en la fuente, su acompañante se encargaba de registrar la escena con su teléfono celular.

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La mujer salió abruptamente cuando un funcionario de la seguridad romana se percató del hecho y se acercó de forma enérgica para exigir la salida de la mujer.

En ese instante, el cómplice extendió el brazo intentando ganar distancia para que la mujer pudiera salir del agua. Finalmente, la turista tuvo que buscar sus calzados y fue escoltada por el inspector hacia otro sector de la plaza.