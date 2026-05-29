Alertan de tormentas eléctricas y tiempo severo: estas son las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que un sistema de tormentas continúa avanzando sobre el territorio nacional.

Ante esta situación, se mantiene una alta probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la jornada de hoy, viernes, afectando a diversas regiones del país.

El aviso meteorológico vigente identifica como zonas de mayor riesgo el norte de Concepción, el oeste de Caazapá, el centro, oeste y sur de Itapúa, además de Misiones, sur y centro de Paraguarí, sur de Central y Ñeembucú.

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Trayectoria y alcance del sistema de tormentas

El director de la DMH, Eduardo Mingo, detalló que otro sistema de tormentas, proveniente del noreste argentino, se desplaza hacia nuestro país.

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Según advirtió, el núcleo de este fenómeno cuenta con una carga importante de energía.

Agregó que se estima que las tormentas alcancen Asunción cerca del mediodía, para posteriormente extenderse al sur de Central, Paraguarí y Cordillera. Precisó que en Ñeembucú, el fenómeno ya estaría ingresando en el transcurso de la mañana.

Impacto en las temperaturas y pronóstico para el fin de semana

Mingo señaló que la llegada de las lluvias traerá consigo un descenso temporal de la temperatura en las zonas afectadas. Sin embargo, refirió que este alivio térmico será breve, ya que las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse rápidamente hacia el fin de semana, cuando se espera un ambiente predominantemente cálido.

“Hoy es un día clave, todo el día viernes promete ser inestable”, declaró.

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Pronóstico extendido: ¿cuándo mejoran las condiciones?

A partir de mañana, sábado, la probabilidad de lluvias disminuirá de manera considerable en todo el territorio nacional, según el director de la DMH.

Añadió que para el día domingo, el pronóstico extendido prevé únicamente la ocurrencia de lloviznas aisladas.