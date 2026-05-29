Copa Libertadores
29 de mayo de 2026 a la - 08:57

Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿A qué hora es y dónde ver en vivo?

La Copa Libertadores sortea hoy los octavos de final: Cerro Porteño es el único paraguayo entre los 16 mejores. Conozca el horario y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La Copa Libertadores 2026 sortea hoy los octavos de final: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica, Cerro Porteño, Liga de Quito, Corinthians, Coquimbo Unidos, Rosario Central, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima y Fluminense son los clasificados a la serie de los 16 mejores.

Lea más: Sorteo octavos de final Copa Sudamericana: ¿A qué hora es y dónde ver en vivo?

El Ciclón de Barrio Obrero, que el culminó la fase de grupos superando 2-0 a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez (penal), es el único representante del fútbol paraguayo en la etapa. Los dirigidos por Ariel Holan accedieron a la ronda como primero y por lo tanto, medirán a un segundo: arrancan la serie de visitante y definen en La Nueva Olla de Asunción.

Los jugadores de Cerro Porteño durante la fotografía previa al partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño durante la fotografía previa al partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿A qué hora es hoy?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 es en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la ciudad de Luque. El evento, sin presencia de los directivos y jugadores de los clubes, comienza a las 12:00, hora de nuestro país, y arranca con los cruces de los de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los ganadores de los cruces de los repechajes, en el que juegan los segundos de la Copa Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores, acceden a los octavos de final y miden a los primeros de cada grupo del segundo torneo más importante del continente, en el que están Olimpia y Recoleta FC, vencedores de sus respectivas series.

Jugador de Cerro Porteño con camiseta roja y azul, levantando un dedo en celebración, acompañado por un compañero en un estadio lleno.
Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sporting Cristal por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿Dónde ver hoy?

En Paraguay, los hinchas pueden ver hoy el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 por la señal internacional argentina ESPN. En el mismo canal, también pueden observar el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que por su parte, es televisado por Tigo Sports en el territorio paraguayo.

Cerro Porteño, primero del Grupo F, puede enfrentar únicamente a los segundos: Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez; Mirassol de Antonio Galeano; Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado; Cruzeiro, Platense de Héctor Bobadilla; Estudiantes de La Plata de Santiago Arzamendia, Deportes Tolima y Fluminense.