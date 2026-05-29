Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿A qué hora es y dónde ver en vivo?

La Copa Libertadores 2026 sortea hoy los octavos de final: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica, Cerro Porteño, Liga de Quito, Corinthians, Coquimbo Unidos, Rosario Central, Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro, Platense, Estudiantes de La Plata, Deportes Tolima y Fluminense son los clasificados a la serie de los 16 mejores.

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El Ciclón de Barrio Obrero, que el culminó la fase de grupos superando 2-0 a Sporting Cristal con goles de Pablo Vegetti y Cecilio Domínguez (penal), es el único representante del fútbol paraguayo en la etapa. Los dirigidos por Ariel Holan accedieron a la ronda como primero y por lo tanto, medirán a un segundo: arrancan la serie de visitante y definen en La Nueva Olla de Asunción.

Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿A qué hora es hoy?

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 es en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la ciudad de Luque. El evento, sin presencia de los directivos y jugadores de los clubes, comienza a las 12:00, hora de nuestro país, y arranca con los cruces de los de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los ganadores de los cruces de los repechajes, en el que juegan los segundos de la Copa Sudamericana y los terceros de la Copa Libertadores, acceden a los octavos de final y miden a los primeros de cada grupo del segundo torneo más importante del continente, en el que están Olimpia y Recoleta FC, vencedores de sus respectivas series.

Sorteo octavos de final Copa Libertadores: ¿Dónde ver hoy?

En Paraguay, los hinchas pueden ver hoy el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 por la señal internacional argentina ESPN. En el mismo canal, también pueden observar el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, que por su parte, es televisado por Tigo Sports en el territorio paraguayo.

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Cerro Porteño, primero del Grupo F, puede enfrentar únicamente a los segundos: Rosario Central de Agustín Sández y Enzo Giménez; Mirassol de Antonio Galeano; Palmeiras de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio Prado; Cruzeiro, Platense de Héctor Bobadilla; Estudiantes de La Plata de Santiago Arzamendia, Deportes Tolima y Fluminense.