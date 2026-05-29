Polémica por carteles con mensajes ofensivos hacia Paraguay en acceso a Ciudad del Este

Las gigantografías exhiben frases que destacan la supuesta superioridad de Brasil en el fútbol, la economía y la diplomacia, además de mostrar una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando a un jugador con la camiseta de la selección paraguaya.

Los carteles fueron colocados en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Uno de los mensajes principales señala: “Brasil Mandou e Desmandou no campo e na política” (“Brasil mandó e hizo lo que quiso en la cancha y en la política”). La imagen está acompañada por otras frases en portugués como: “No futebol, Goleada” (“En el fútbol, goleada”), “Na economia, liderança” (“En la economía, liderazgo”) y “Na diplomacia, respeito” (“En la diplomacia, respeto”).

El material publicitario concluye con la frase: “Aqui é Brasil, respeita” (“Aquí es Brasil, respeta”), instalada al costado de la Ruta PY02, en la entrada al país.

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Repudio de la Municipalidad

La Municipalidad de Ciudad del Este también emitió un comunicado oficial en el que repudió “enérgicamente” la instalación y difusión de los carteles, señalando que los mensajes e imágenes expuestas atentan contra la dignidad del Paraguay y de su pueblo.

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La institución sostuvo que este tipo de contenido “no representa el sentir de nuestra ciudad ni de sus ciudadanos” y calificó como inaceptable el uso de espacios publicitarios para promover mensajes ofensivos hacia el país.

Asimismo, informó que solicitará informes inmediatos a la empresa responsable de la estructura publicitaria, instalada en un espacio bajo dominio del MOPC, con el objetivo de esclarecer cómo fue autorizada la difusión del material.

La Municipalidad también anunció que analizará medidas legales y administrativas relacionadas con permisos, habilitaciones y autorizaciones vinculadas a la empresa responsable, además de evaluar la aplicación de sanciones y multas correspondientes.

Igualmente, comunicó la apertura de un sumario administrativo para investigar el caso y determinar eventuales responsabilidades.

“Ciudad del Este merece respeto. Al Paraguay se lo respeta”, concluye el pronunciamiento oficial.

Empresa responsable

Según los datos divulgados, los carteles publicitarios figuran a nombre de la empresa Fast Print, aunque hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial de la firma sobre el contenido expuesto en las gigantografías.

La situación continúa generando reacciones y debates en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionan la instalación de estos carteles en uno de los principales accesos fronterizos del país.