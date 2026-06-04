La Primera Mañana
04 de junio de 2026 a la - 08:01

AUDIO: Internas PLRA: Estigarribia carga contra Villalba y vaticina contundente victoria de Riveros

Ricardo Estigarribia en abrigo negro con micrófono, habla ante una multitud en ambiente con decoración azul y un cartel de 'PLRA'.
Ricardo Estigarribia dio un discurso durante el cierre de campaña electoral en Caaguazú.Gentileza