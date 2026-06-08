La Primera Mañana
08 de junio de 2026 a la - 07:42

AUDIO: Internas ANR: Latorre celebra triunfo de Pérez y anuncia reunión de “abrazo” con Añetete

Constanza Troche sonríe vestida de rojo, mientras Camilo Pérez López Moreira muestra su dedo con tinte violeta en camiseta blanca.
Constanza Troche y Camilo Pérez López Moreira posan tras ejercer su derecho al voto en un centro de votación.SILVIO ROJAS