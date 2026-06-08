La Primera Mañana
08 de junio de 2026 a la - 07:43

AUDIO: PLRA: Estigarribia pide a Riveros ganar 100 intendencias y armar la chapa ganadora 2028

Ricardo Estigarribia Medina en camisa negra y jeans claross sostiene un micrófono ante una multitud iluminada por luces brillantes.
Ricardo Estigarribia Medina, gobernador de Central, en un evento político (Archivo).Gentileza