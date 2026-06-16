La Primera Mañana
16 de junio de 2026 a la - 07:41

AUDIO: Megaataque con explosivos en Santa Rita: más de 20 asaltantes golpean tres bancos y una casa de cambios

Los intervinientes confirmaron que la bóveda del banco familiar fue prácticamente vaciado.
Los intervinientes confirmaron que la bóveda del banco familiar fue prácticamente vaciado.