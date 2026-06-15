Política
15 de junio de 2026 a la - 21:29

Asunción: Listas de concejales de HC lograron más votos que Camilo

Camilo Pérez López Moreira sonríe al volante de un automóvil plateado, con gesto de paz, en un entorno verde.
Camilo Pérez López Moreira, candidato a intendente de Asunción por la ANR.SILVIO ROJAS

El Tribunal Electoral Partidario de la ANR concluyó el juzgamiento de las actas electorales de Capital de las elecciones internas municipales del 7 de junio. El juzgamiento refiere que la contundente victoria de Camilo Pérez como candidato a intendente muestra un dato no menor. Las dos listas de concejales de Honor Colorado obtuvieron 11.264 votos más que el actual titular del Comité Olímpico.

Por ABC Color

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por el abogado Santiago Brizuela, finalizó hoy el juzgamiento de actas electorales en Capital correspondientes a las internas municipales del domingo 7 de junio.

Conforme a los guarismos, el TEP oficializó que el candidato electo a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (movimiento Honor Colorado) obtuvo 81.446 votos.

ANR
El Tribunal Electoral Partidario de la ANR juzgó las actas electorales en Capital correspondientes a las internas municipales del 7 de junio

En tanto, el actual senador Arnaldo Samaniego (Fuerza y Causa Republicana) logró 43.587 votos.

La diferencia final fue de 37.859 votos a favor del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Lista de concejales con más votos que Camilo

Los guarismos del TEP en el juzgamiento de las actas electorales revelan que las dos listas de concejales de Honor Colorado (listas 2C y 2P) lograron más votos que Camilo Pérez, el postulante a intendente de Asunción.

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La lista 2C obtuvo 37.204 votos y la lista 2P 55.606 votos. Ambas listas totalizan 92.810 sufragios.

ANR
El TEP colorado finalizó el juzgamiento de las actas en Capital. Confirma que las dos listas de candidatos a concejales de Honor Colorado obtuvieron más votos que Camilo Pérez.

Comparando con la postulación de Camilo Pérez y la dos listas de concejales, la diferencia es de 11.364 votos. Es decir, las dos listas de ediles de HC lograron más votos que el candidato a intendente de Asunción.

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TEP juzga por departamento

El TEP colorado juzga por departamento. Inició el miércoles pasado con Capital. Prosiguió el departamento de Concepción, luego San Pedro, y así sucesivamente.

Los miembros titulares del TEP, son:

  • Santiago Brizuela (HC)
  • Félix Ferrer Ortellado (HC)
  • Sergio Godoy (HC)
  • Mónica Seifart (disidencia colorada)
  • Wilson Rojas Guasp (disidencia colorada)