Asunción: Listas de concejales de HC lograron más votos que Camilo

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), presidido por el abogado Santiago Brizuela, finalizó hoy el juzgamiento de actas electorales en Capital correspondientes a las internas municipales del domingo 7 de junio.

Conforme a los guarismos, el TEP oficializó que el candidato electo a la Intendencia de Asunción, Camilo Pérez (movimiento Honor Colorado) obtuvo 81.446 votos.

En tanto, el actual senador Arnaldo Samaniego (Fuerza y Causa Republicana) logró 43.587 votos.

La diferencia final fue de 37.859 votos a favor del actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Lista de concejales con más votos que Camilo

Los guarismos del TEP en el juzgamiento de las actas electorales revelan que las dos listas de concejales de Honor Colorado (listas 2C y 2P) lograron más votos que Camilo Pérez, el postulante a intendente de Asunción.

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La lista 2C obtuvo 37.204 votos y la lista 2P 55.606 votos. Ambas listas totalizan 92.810 sufragios.

Comparando con la postulación de Camilo Pérez y la dos listas de concejales, la diferencia es de 11.364 votos. Es decir, las dos listas de ediles de HC lograron más votos que el candidato a intendente de Asunción.

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TEP juzga por departamento

El TEP colorado juzga por departamento. Inició el miércoles pasado con Capital. Prosiguió el departamento de Concepción, luego San Pedro, y así sucesivamente.

Los miembros titulares del TEP, son: