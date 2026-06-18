La Primera Mañana
18 de junio de 2026 a la - 10:29

AUDIO: Acuerdo en Oriente Medio: ¿cuándo bajará Petropar los precios de sus combustibles?

Estación de Servicio Petropar
Un hombre con casco y abrigo negro se encuentra junto a su moto en una gasolinera Petropar.Gustavo Machado